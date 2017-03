Zahlreiche Veranstaltungsvorschläge und -angebote erreichten die Organisatoren des Spirituellen Sommers 2017 bislang. Viele Akteure in Südwestfalen haben sich zum Leitthema „Licht“, zu spirituellen Orten oder inspirierenden Begegnungen Gedanken gemacht. Der Impulstag 2017 lädt ein, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und gemeinsam in die Vorbereitung der Veranstaltungsreihe einzusteigen.

Impulstag am 24.03.2017 im Holz- und Touristikzentrum Schmallenberg

Am 24.03.2017 von 14 bis ca. 18 Uhr stehen im Holz- und Touristikzentrum in

Schmallenberg die kraftvollen, spirituellen oder auch heiligen Orte der Region im

Mittelpunkt. Impulsvorträge beleuchten sie in unterschiedlichen Perspektiven: So

fragt die Landschafts- und Freiraumplanerin Frau Dr. Roswitha Kirsch-Stracke

danach, welche Orte von Menschen als spirituell empfunden werden, die Theologin

Elisabeth Grube beleuchtet deren theologische Aspekte, die Künstlerin und

Geomantin Ulrike Mertens beschreibt die Bedeutung der Geomantie als Werkzeug

zur Lokalisierung und künstlerischen Gestaltung solcher Orte, und

Gemeindereferentin Monika Winzenick präsentiert die Erfahrungen mit der Lichterund

Zuspruchskirche in Schmallenberg-Gleidorf. In den anschließenden Workshops

vertiefen die Referentinnen die Themen zusammen mit den Teilnehmerinnen und

Teilnehmern.

Anmeldung bis zum 21.03.17 erbeten

Akteure und Gäste des Spirituellen Sommers sind ebenso herzlich eingeladen wie

Touristiker und Gastgeber, wie auch alle, die mehr über die Bedeutung und

Qualitäten spiritueller Orte erfahren möchten. Um vorherige Anmeldung bis zum

21. März 2017 unter der Rufnummer 02972 9740-17 beim Netzwerkbüro „Wege

zum Leben. In Südwestfalen“ oder über info@wege-zum-leben.com wird gebeten.

Das ausführliche Programm ist dort ebenfalls erhältlich. Die Teilnahme ist am

Impulstag kostenlos.