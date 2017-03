Was gibt’s denn Neues von Schuh-Heller? Natürlich hat sich – wie in all den Jahren zuvor – wieder Einiges getan. Es wurden mehrere Wandelemente ausgetauscht, so dass die zunehmende Modevielfalt übersichtlicher dargestellt werden kann. Auch die „Junge Ecke“ wurde neu gestaltet, um Marken wie Converse, Vans, Etnies, Skechers und Nike noch zeitgemäßer zu präsentieren zu können.

Seit dem Jahreswechsel betriebt Schuh-Heller auch einen Online-Shop. Unter www.schuh-heller.de kann man rund um die Uhr den größten Teil der Ware – auch in 360°-Darstellung – besichtigen und bestellen. Im Shop, und natürlich auch im Geschäft in der Weststraße 28 in Schmallenberg, stehen jetzt die aktuellen Kollektionen führender und neuer Marken bereit.

Simone und Meinolf Püttmann, seit fast 15 Jahren Inhaber des Geschäftes, und ihre Mitarbeiter sorgen für eine lockere Athmosphäre und sind in allen Fragen kompetente Ansprechpartner. Lust auf einen Besuch?

Schuh-Heller – Weststraße 28 – 57392 Schmallenberg – www.schuh-heller.de