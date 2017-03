Mitgliederversammlung der Kulturellen Vereinigung

Schmallenberg- Die Mitglieder der Kulturellen Vereinigung Schmallenberger Sauerland und diejenigen, die es noch werden wollen, sind eingeladen für dem Mitgliederversammlung am Mittwoch, 8 März 2017 um 18.00 Uhr in den Kammermusiksaal des Musikbildungszentrums Südwestfalen (Johannes-Hummel-Weg 1) in Bad Fredeburg.

Auf der Tagesordnung der diesjährigen Mitgliederversammlung stehen unter anderem der Jahresbericht des Vorsitzenden, der Kassenbericht des Schatzmeisters sowie die Wahlen. Der Vorsitzende Peter Vogt und Beisitzer Paul Siepe stellen sich auf der Mitgliederversammlung zur Wiederwahl. Auch gibt es die erste Vorschau auf das Programm der neuen Spielzeit 2017/2018.

In Anschluss an die Versammlung erwartet die Mitglieder ein besonderes Konzert mit Preisträgern des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ der Region Südwestfalen. Die Nachwuchspianistin Ida Theiwes und die Sängerin Tatewik Hayriyan werden ihr Können präsentieren. Das Konzert wird exklusiv für die Mitglieder der Kulturellen Vereinigung organisiert. Interessierte Musikfreunde sind ebenso herzlich eingeladen und können sich zu Beginn der Mitgliederversammlung als neue Mitglieder anmelden. Für Informationen: www.kulturelle-vereinigung.de.