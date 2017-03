Das gemeinsame Gastgeberverzeichnis der Verbandskommunen des Tourismusverbandes Biggesee-Listersee mit den Städten Attendorn, Drolshagen, Meinerzhagen, Olpe und der Gemeinde Wenden ist erschienen. Zum ersten Mal ist die Gemeinde Wenden dabei, die seit dem 1. Januar 2017 dem Tourismusverband Biggesee-Listersee beigetreten ist.

Das rund 70-seitige Werk bietet dem Gast alle wichtigen Informationen rund um den Urlaub im Natur-Erlebnisgebiet Biggesee-Listersee.

Imageseiten mit wunderschönen Fotos, die Lust auf Urlaub machen und jede Menge Tipps und Infos zu den Themen Wandern, Wasser-Erlebnis, Radfahren, Wintersport, Veranstaltungen, Shopping und Ausflüge finden sich im ersten Teil des Heftes. Im Anschluss daran präsentieren sich die Gastgeber (Hotels, Ferienwohnungen, Pensionen und Gasthöfe) der fünf Kommunen. Hier finden sich ebenfalls Infos zu Campingplätzen, Jugendherbergen und Wohnmobilstellplätzen. Ein umfangreicher A-Z-Teil beantwortet die letzten offenen Fragen.

„Der Urlaubskatalog besticht mit einem modernen und übersichtlichen Look, der richtig Lust auf Urlaub im Natur-Erlebnisgebiet Biggesee-Listersee macht!“ so Imke Grotelüschen, Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Biggesee-Listersee.

„Auch wir von der Gemeinde Wenden freuen uns, dass wir seit diesem Jahr an der Vermarktung des Natur-Erlebnisgebiet Biggesee-Listersee teilhaben“, so Peter Vogelsang von der Gemeinde Wenden.

Das Gastgeberverzeichnis wird über die örtlichen Tourist Informationen und den Tourismusverband Biggesee-Listersee verschickt und auf Messen und Präsentationen verteilt.

Gleichzeitig hat der Gast die Möglichkeit, eine virtuelle Reise durch das Natur-Erlebnisgebiet anzutreten. Auf der Homepage des Tourismusverbandes Biggesee-Listersee www.biggesee-listersee.com ist unter dem Menüpunkt Kontakt & Service /Prospekte das Verzeichnis in Form eines Online Blätterkataloges dargestellt.

Der Tourismusverband Biggesee-Listersee bedankt sich ganz herzlich bei allen Mitwirkenden für die ausgesprochen positive Zusammenarbeit.