Die Volksbank Bigge-Lenne hat ein neues Geschäftsfeld in ihr Leistungsportfolio aufgenommen. Unter dem Schlagwort „Alter(n)sgerechtes Wohnen“ will das Sauerländer genossenschaftliche Kreditinstitut nach eigenen Worten dazu beitragen, dass Menschen aus dem Geschäftsgebiet auch im Alter gut wohnen und leben können. Vorstandssprecher Peter Kaufmann und Projektmanager Wolfgang Hilleke stellten dieses für eine Bank außergewöhnliche Betätigungsfeld heute in der Volksbank Bigge-Lenne in Lennestadt-Altenhundem vor. Gemeinsam mit dem Kooperatinspartner „WohnGut Osterseifen“ aus Olpe und dessen Geschäftsführer Michael Korn, plant die Bank in den Bau und den Betrieb von altersgerechten Seniorenwohnungen einzusteigen.

Neues Betätigungsfeld für Volksbank Bigge-Lenne

Weil die Erträge von Banken in der anhaltenden Niedrigzinsphase unter Druck geraten und auf absehbare Zeit keine Verbesserung in Sicht ist, sieht die Volksbank Bigge-Lenne im Wohnungsmarkt für Senioren ein attraktives Wachtumsfeld. Die Motivation der Bank in dieses neue Geschäftsfeld einzusteigen, beschreibt Peter Kaufmann so: „Wir kennen die Menschen und ihre Bedürfnisse, haben umfassende Erfahrungen und unsere Kunden bescheinigen uns hohe Kompetenz bei Thema Immobilien. So können wir umfassende Dienstleisungen bieten und im Leben unserer Kunden noch relevanter werden.“

Servicewohnen für Senioren: individuelles und bequemes Wohnen in einem behaglichenund sicheren Umfeld

Bundesweit sind heute nur drei Prozent der Wohnen auch tatsächlich barrierefrei, also für ältere Menschen gut geeignet. Wenn der zunehmende Hilfebedarf älterer Menschen nicht mehr in der Familie gedeckt wird, dann suchen immer mehr Senioren nach altersgerechtem Wohnraum. Michael Korn von „WohnGut Osterseifen“ beschreibt das Konzept: „Wir bieten individuelles und bequemes Wohnen in einem behaglichen und sicheren Umfeld mit ergänzenden Dienstleistungsangeboten, die je nach Bedarf zugebucht werden können. Dies gibt die Gewissheit jederzeit vor Ort die gewünschte Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Und öffentliche Begegnungsräume, wie zum Beispiel ein Café und großzügige Aufenhaltsbereiche bieten vielfältige Möglichkeiten für soziale Kontakte“.

Im Fall einer eintretenden Pflegebedürftigkeit stehen die zum Haus gehörenden ambulanten Pflegeangebote zur Verfügung. Dies garantiert, dass man in den eigenen vier Wänden bleiben kann. Sollte eine stationäre Pflege notwendig sein, ist ein Wechsel in den integrierten Bereich „Pflegewohnen“ innerhalb der Einrichtung problemlos möglich.

Saalhausen ist der optimale Standort

Bei der Suche nach einem Standort für das erste Projekt sind die beiden Kooperationspartner im Lennestädte Ortsteil Saalhausen fündig geworden. Auf einem bereits Ende des vergangenen Jahres gesicherten Grundstück in direkter Nachbarschaft zum Naturerlebnisbad soll die neue Senioreneinrichtung entstehen. 60 „Servicewohnen“-Einheiten und 35 Pflegeplätze sind in Planung. Wolfgang Hilleke lobt den Standort: „Wir haben das Umfeld genauestens analysiert und sind überzeugt, dass Infrastruktur und soziales Umfeld geradezu ideale Voraussetzungen für dieses Projekt bieten.“

Die Investitionssumme bezifferte Volksbank-Vorstandssprecher Peter Kaufmann auf rund zwölf Millionen Euro. Der Baubeginn ist im Laufe des Jahres 2018 geplant. Eine Fertigstellung soll im vierten Quartal 2019 erfolgen. Im Januar 2020 könenn dann, wenn alles nach Plan verläuft, die ersten Bewohner einziehen. Eine Konkurrenzsituation zu bestehenden Wohn- und Pflegeeinrichtungen sieht der der Vorstands-Chef nicht: „Mit unseren Objekten schaffen wir ein zusätzliches und ergänzendes Marktangebot auf höchstem Niveau.“

Aktiv und vital

Mit dem Angeobt richten sich Volksbank und WohnGut, die nach eigenen Angaben eine gemeinsame Betreibergesellschaft gründen werden, an Menschen, die auch im Alter aktiv und vital sind, die in einem breiten sozialen Umfeld wohnen und für den möglichen Pflegefall abgesichtert und gut versorgt sein wollen. In einer gemeinsamen Erklärung zu dem Vorhaben heißt es: „Wir schaffen behagliches Wohnen und Betreuung in hochwertigen Einrichtungen für anspruchsvolle Senioren. Dafür suchen wir Objekte und Grundstücke in landschaftlich reizvollen Lagen in infrastrukturell bestens erschlossenen Orten mit exzellenten Entwicklungsperspektiven. Damit wollen wir unsere Idee, eines sorgenfreien Leben für unsere Bewohner verwirklichen.“