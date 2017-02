Mentales Aktivierungstraining am 5. März im Bildungszentrum Sorpesee

Wer rastet, der rostet. Das gilt besonders für unsere „grauen Zellen“. Am Sonntag, 5. März lädt die VHS Arnsberg/Sundern von 10 bis 17 Uhr zu einem Mentalen Aktivierungstraining (MAT) mit Gabi Vogt ins Bildungszentrum Sorpesee ein. Das Seminar zeigt einen Weg auf, möglichst lange geistig fit zu bleiben und selbstbestimmt zu leben. Mit MAT steht eine einfache, aber sichere und wissenschaftlich anerkannte Methode zur Steigerung der geistigen und körperlichen Fitness zur Verfügung. Das Training aktiviert sowohl das Gehirn als auch den Körper und steigert so das Wohlbefinden. Die Teilnehmer/innen lernen, bei regelmäßiger Anwendung produktiver zu denken und kreativer zu arbeiten. Auch ihre Auffassungsgabe und Konzentrationsfähigkeit soll erhöht werden. Das Seminar vermittelt zentrales Hintergrundwissen zum Mentalen Aktivierungstraining, gibt jede Menge nützlicher Tipps und Anregungen für zu Hause mit auf den Weg und zeigt, wie unterhaltsam Gehirntraining sein kann.

Weitere Informationen und Anmeldung bei der VHS Arnsberg/Sundern im Bildungszentrum Sorpesee: telefonisch unter 02935 80260, per E-Mail an info@bildungszentrum-sorpesee.de oder online unter www.vhs-arnsberg-sundern.de

Kompaktinformationen:

Geistige Fitness mit MAT (Mentales Aktivierungs-Training) (Nr. 300-060)

So. 05.03.2017, 10:00 – 17:00 Uhr (1 Termin / 8 Ustd.)

Langscheid, Bildungszentrum Sorpesee

Dozentin: Gabi Vogt

Entgelt inklusive Verpflegung: 75,00 €