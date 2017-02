Peter Prange am Sonntag, 26. Februar im Hotel Deimann

Peter Prange, gebürtiger Sauerländer aus Altena, ist als Autor international erfolgreich. Seine Werke haben eine internationale Gesamtauflage von über zweieinhalb Millionen verkaufter Exemplare erreicht und wurden in 24 Sprachen übersetzt. Mehrere Bücher wurden verfilmt bzw. werden zur Verfilmung vorbereitet.

Sein neuer, großer Deutschlandroman „Unsere wunderbaren Jahre“ über die Zeit der D-Mark versteht sich als ein deutsches Märchen, eine Familiengeschichte mit bewegenden Schicksalen, ein Zeitepos von der Währungsreform bis heute.

Am Sonntag, 26. Februar, kommt Peter Prange zu einer Lesung/Matinee nach Schmallenberg. Um 11:00 Uhr im Hotel Deimann. Eintrittskarten für die Lesung gibt es bei Bücher & mehr und im Hotel Deimann.

Zum Buch:

Es ist der 20. Juni 1948. Das neue Geld ist da – die D-Mark. 40 DM »Kopfgeld« gibt es für jeden. Für die drei so verschiedenen Schwestern Ruth, Ulla und Gundel, Töchter des

geachteten Fabrikanten Wolf in Altena. Für Tommy, den

charmanten Improvisateur, für den ehrgeizigen Jung-Kaufmann Benno, für Bernd, dem Sicherheit das Wichtigste ist.

Was werden die sechs Freunde mit ihrem Geld beginnen?

Welche Träume und Hoffnungen wollen sie damit verwirklichen? Schicksalhaft sind sie alle verbunden – vom Wirtschaftswunder über die Geschäfte zwischen den beiden

deutschen Staaten bis zum Begrüßungsgeld nach dem Mauerfall.

Sechs Freunde und ihre Familien machen ihren Weg, erleben über drei Generationen die Bundesrepublik der DMark – und den Beginn der neuen, europäischen Währung.

Authentisch und detailreich ist Peter Pranges epischer Familienromanein Spiegel unserer Biographien – und ein wahres deutsches Märchen.

Peter Prange

Unsere wunderbaren Jahre

Ein deutsches Märchen

Roman

984 Seiten, gebunden

ISBN 978-3-651-02503-5

€ (D) 22,99