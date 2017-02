Es ist die Trendfrucht 2017 – als vollfruchtiger Biermix belebt V+Grapefruit die erfolgreiche Produktrange der Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, und stellt damit die Weichen für einen selbsterklärenden Newcomer. Der Mix aus 38% Bier und 62% Grapefruit-Erfrischungsgetränk mit einem hohen Fruchtsaftanteil von 5,5% ist Garant für eine ebenso fruchtige wie bierige Geschmacksalternative, die als erfrischender Durstlöscher bei Freizeitspaß und Party punktet und damit die Marke V+ in Handel und Gastronomie konsequent komplettiert. „Wir haben V+ Grapefruit als sommerlich-leichtes Erfrischungsgetränk komponiert – ein wirklicher Durstlöscher, dessen herbe Frische genau zum Sommerfeeling passt“, so Herbert Sollich, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins. Kein Wunder, dass der Slogan „Mach dir den Sommer auf“ alle Einführungsmaßnahmen in Handel und Gastronomie begleitet.

V+ bleibt Marktgestalter überraschender Biermixe

Nachdem sich die Produktgruppe der Biermischgetränke inzwischen konsolidiert hat, bleibt die Marke V+ ihrem Anspruch als Mitgestalter dieses Sortensegments treu. „Die Biermixfreunde sind probierfreudig und wünschen sich unverändert neue Kreationen fernab des angestammten Traditionsradlers“, bilanziert Herbert Sollich. Mit der neuen Sorte V+Grapefruit geben die Premium-Brauer zugleich eine Antwort auf den fortwährenden vollfruchtigen Sortentrend, der dank des spritzigen Erfrischungscharakters Zuspruch erfährt. Und natürlich bleibt das neue Produkt mit 2,0 % vol. nahe an der sommerlichen Genusserwartung der Zielgruppe. „Mit einer treffsicheren Geschmackskomposition und einer etablierten Markenwelt schaffen wir die Rahmenbedingungen für rasche Marktdurchdringung“, sieht Sollich günstige Ausgangsvoraussetzungen, um das Produktportfolio zielführend zu ergänzen. Der Markenauftritt fügt sich nahtlos in die V+Produktwelt ein, schafft dank der Grapefruit-orangenen Optik klare Differenzierung und präsentiert sich in der Braunglasflasche auf den ersten Blick als impulsstark. V+Grapefruit ist ausnahmslos im Mehrwegkasten 24 x 0,33-l-Mehrwegflaschen und mit 4 x 0,33-l-Sechserträgern erhältlich.

Kommunikation auf vielen Kanälen

Die Kommunikation bewegt sich auf Großflächenplakaten, aber auch innerhalb der nationalen V+Kinowerbung sowie zahlreichen Web 2.0-Aktivitäten. Überdies forciert die Brauerei C. & A. Veltins das Sampling des Biermix-Newcomers auf allen Events in der biermixaffinen Zielgruppe und schafft aufregende Markenerlebnisse durch Live-Kommunikation auf angesagten Festivals.