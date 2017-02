Die Vorbereitungen für die DLG-Waldtage 2017, das Spitzenereignis für die privaten Waldbesitzer, insbesondere die zahlreichen Landwirte mit Waldbesitz, die Brennholzselbstwerber sowie die kommunalen Waldbesitzer, sind in vollem Gange. Mit der bisherigen Resonanz zeigt sich Projektleiter Dr. Reiner Hofmann vom Veranstalter DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) sehr zufrieden: „Die Nachfrage nach Ausstellungs- und Demonstrationsflächen ist hoch, so dass wir mit einem deutlichen Zuwachs an Ausstellern rechnen.“ An der Premierenveranstaltung der DLG-Waldtage in 2015 beteiligten sich 164 Aussteller aus sieben Ländern. Rund 10.000 Besucher aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland informierten sich über alle Facetten rund um die effiziente Waldbewirtschaftung.

Die DLG-Waldtage finden in diesem Jahr vom 15. bis 17. September erneut in Brilon (Sauerland), Deutschlands Waldhauptstadt 2017, statt. Das weltweit renommierte Zertifizierungsinstitut PEFC hatte Brilon diesen Titel für das Jahr 2017 verliehen.

Das Programm der diesjährigen DLG-Waldtage wird in enger Zusammenarbeit mit dem Forstamt Brilon, dem Waldbauernverband Nordrhein-Westfalen und dem Landesbetrieb Wald und Holz Nordrhein-Westfalen vorbereitet. Im Mittelpunkt steht die effiziente Bewirtschaftung von Privat- und Kommunalwald. Auf einer rund 50 ha großen Fläche im Briloner Stadtwald, im Ortsteil Madfeld, geht es um Waldschutz und Waldpflege, Holzernte, -lagerung und -transport sowie um Holzbe- und -verarbeitung. Auch die Themen Energie aus Holz, Kommunaltechnik, IT und Beratung sowie die Arbeitssicherheit und die Jagdbewirtschaftung finden Berücksichtigung. Ein Schwerpunkt werden dabei die täglich stattfindenden praxisnahen Forsttechnik-Präsentationen sein.

Neu: Specials „Perfect Plant“ und „Smart Harvesting“ zu Bestandsbegründung und Technik für die umweltschonende Holzernte

In sogenannten „Specials“ werden herstellerunabhängige, neutral moderierte Live-Vorführungen zu wichtigen Fokusthemen durchgeführt, wie zum Beispiel zur „Perfect Plant“ und zu „Smart Harvesting“. Ergänzend zum Angebot der Aussteller erwartet die Besucher der DLG-Waldtage ein interessantes Fachprogramm, das mit dem unter der Federführung des Forstamtes Brilon stattfindenden 12. Briloner Waldsymposium ein absolutes Highlight hat. Es bietet mit mehreren Foren am 15. und 16. September Informationen in Hülle und Fülle zu aktuellen Kernthemen der Waldbewirtschaftung.

Interessenten erhalten ausführliche Informationen zu den DLG-Waldtagen 2017 bei der DLG-Service GmbH. Ansprechpartnerin ist Ruth Kientzler, Tel.: 069/24788-291 oder E-Mail: waldtage@dlg.org. Informationen sind zudem unter www.DLG-Waldtage.de verfügbar.