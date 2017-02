Langlaufzentrum bewegt

Schmallenberg-Westfeld (kl) – Die Bedingungen für die Freunde des

nordischen Skisports sind nach wie vor ideal im Skilanglaufzentrum in

Schmallenberg-Westfeld. Wahlweise können im „Snowpark“ mit rund 6 km

künstlich beschneiter Loipe Runden gedreht oder zum Wochenende rund 60 km

Naturschnee-Loipe in den umliegenden Wäldern befahren werden. Alle Loipen

sind professionell präpariert und der Kunstschnee liegt mindestens einen Meter

hoch.

Talenttage des Deutschen Skiverbandes

Diese idealen Bedingungen nutzt in der kommenden Woche, am 16. und 17.

Februar, auch der Deutsche Skiverband, der auf dem Gelände zwei

Nachwuchstage im Rahmen des Projektes „Auf die Plätze, fertig … Ski“

ausrichtet. Auf spielerische Weise probieren sich Grundschulkinder an einem

Nordicparcours im Schnee aus. Balanceübungen, Slalomlauf, Bodenwellen und

kleine Schanzen sind unter anderem Bestandteil des Übungsfeldes, das von

insgesamt 7 Grundschulen besucht wird. Die Kinder der ersten beiden

Schuljahre kommen aus dem Kreis Olpe, dem Siegerland und aus dem

Stadtgebiet Schmallenberg nach Westfeld. Der Deutsche Skiverband stellt den

gesamten Parcours nebst Leih-Ski und –ausrüstung zur Verfügung, um den

Kindern erste Begegnungen mit dem Wintersport zu ermöglichen, um sie „auf

die Ski zu bringen“, wie Stefan Kircher, Landestrainer für Langlauf in NRW,

erklärt. Den Talenttag werden geschulte Trainer begleiten und beobachten,

wobei die Kinder sich frei, ohne Anleitung, auf dem Parcours bewegen können.

Zukünftig soll es dieses Angebot möglichst jährlich in Westfeld geben, damit die

Grundschulen es entsprechend einplanen können.