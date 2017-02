Schmallenberg/Winterberg/Medebach/Hallenberg. Ihr Engagement in den letzten zweieinhalb Jahren hat sich gelohnt: Neun Auszubildende der Volksbank Bigge-Lenne haben ihre Prüfung vor der Industrie- und Handelskammer erfolgreich bestanden und sind ins Angestelltenverhältnis übernommen worden.

Neben acht jungen Bankkaufleuten kann die Volksbank Bigge-Lenne erstmals einem IT-Kaufmann zur erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung gratulieren. „Die Volksbank Bigge-Lenne bildet heute nicht ausschließlich im klassischen Bankberuf aus“, zeigt sich Ausbildungsleiter Bernd Kramer erfreut. „Während der letzten Jahre haben wir unser Angebot stetig erweitert, sodass wir heute auch Büro- und Versicherungskaufleuten und nicht zuletzt IT-Kaufleuten den Einstieg ins Berufsleben ermöglichen können.“

Nach der Ausbildung ist vor der Ausbildung

Die Beliebtheit der Volksbanken und Raiffeisenbanken als Arbeitgeber bei den Schülerinnen und Schülern ist nach wie vor groß. Das bestätigt die deutschlandweit durchgeführte und repräsentative Umfrage des Berliner trendence Instituts „Das Schülerbarometer 2016“, an der sich rund 17.000 Schüler beteiligten (Studie „trendence Schülerbarometer 2016“). Die Volksbanken und Raiffeisenbanken gehören damit zu den Trägern des Qualitätssiegels „Top 100 Arbeitgeber Deutschland 2016/17“.

Mit Fort- und Weiterbildungen in ganz unterschiedlichen Bereichen stehen den jungen Mitarbeitern aber auch nach der Ausbildung alle Türen der beruflichen Entwicklung offen.

Von Spezialisierungsseminaren an der Regionalakademie in Münster und Forsbach, dem Besuch des BankCollegs bis hin zum Bachelor-Studium – an der Akademie Deutscher Genossenschaften auf Schloss Montabaur oder der FOM Siegen – die Volksbank Bigge-Lenne bietet vielfältige Möglichkeiten.

Mehr als Banker

Erfreut über die guten Prüfungsergebnisse zeigte sich auch Vorstand Michael Griese: „Die erfolgreichen Abschlüsse sind das Resultat einer qualitativ hochwertigen und praxisnahen Ausbildung. Neben der praktischen Ausbildung in der Bank und dem Berufsschulunterricht wird die Ausbildung durch interne und externe Seminare ergänzt und abgerundet. Dabei folgt die Volksbank Bigge-Lenne den genossenschaftlichen Werten Offenheit, Vielfalt, Stärke, Orientierung und Wachstum. Diese Werte wollen wir auch an die nächste Generation von Bankern weitergeben.“

