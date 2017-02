Die WOLL-Abende in Heumes Scheune, Schmallenberg-Arpe, haben sich über die Jahre zu einer absolut kultigen Veranstaltung entwickelt. Unter dem Motto „Küche, Kleinkunst, Kabarett“ treten Sauerländer Künstler aus der Kleinkunst- und Comedy-Szene sowie heimische Musiker und Unterhaltungskünstler in einer amüsanten und äußerst humorvollen Mixed-Show auf. Dazu werden Kleinigkeiten und Leckeres aus Heumes Küche geboten.

Da bleibt kein Auge trocken

Für den WOLL-Abend am 10. März haben sich unter anderem angesagt: Jacqueline Feldmann, die junge und schon sehr erfolgreiche Nachwuchskünstlerin aus dem Sauerland, die in ganz Deutschland unterwegs ist. Zwischen Auftritten in Hamburg, Berlin, Köln kommt die junge Plettenbergin immer wieder gerne in ihre Sauerländer Heimat. In Heumes Scheune steht sie bereits zum dritten Mal auf der Bühne. Den ganz besonderen Sauerländer Humor präsentiert ausdrucksstark und eigenwillig witzig, Hettwich vom Himmelsberg. Die Attendornerin kennt sich bestens aus in der Sauerländer Welt und begeistert immer wieder mit ihren gradlinig, direkten und ebenso feinsinnigen Auftritten. Für musikalische und andere überraschende Töne, spannende Geschichten und lustigee Mitmachaktionen sorgt diesmal der Mundwerker Michael Klute. Er bringt die Leute zum Lachen, Staunen und immer wieder zum Nachdenken.

Die Blasmusiker aus Berghausen sorgen mit einigen extra für diesen Abend ausgewählten Stücken für die musikalische Umrahmung des Abends.

Geheimtipp für beste sauerländische Unterhaltung

Im urigen Event- und Ausflugslokal „Heumes Scheune“ in Schmallenberg-Arpe werden ganzjährig Hochzeiten, Geburtstage und viele andere Feiern und Festlichkeiten gefeiert. Der Sauerländer Comedyabend unter dem Motto „Küche, Kleinkunst, Kabarett“ zählt dabei ohne Zweifel zu den Geheimtipps für beste sauerländische Unterhaltung.

Kartenreservierungen für den Abend: Eintritt, inkl. Sauerländer Kleinigkeiten und Leckerem aus der Küche – Gasthof Voss – Telefon 0 29 71 – 86 9 71 oder per Mail