Karriere bei der Bundeswehr: Infoveranstaltung im BiZ

Am 16. Februar 2017 haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der Bundeswehr zu informieren. Wolfgang Frevel, Karriereberater der Bundeswehr wird die beruflichen Möglichkeiten bei Heer, Marine und Luftwaffe vorstellen. Die Infoveranstaltung beginnt um 14:30 Uhr und ist im BiZ-Gruppenraum E.93 in der Agentur für Arbeit in der Emilienstraße 45 in Siegen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Bundeswehr ist einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Für junge Menschen mit unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen und Interessenschwerpunkten bieten sich abwechslungsreiche Beschäftigungsmöglichkeiten. Je nach Eignung und persönlichen Berufszielen bieten sich Berufschancen als Zeit- oder Berufssoldat. Wer sich länger verpflichtet hat beispielsweise die Möglichkeit, eine zivilberufliche Ausbildung zu absolvieren oder zu studieren.