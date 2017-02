Integration – kabarettistisch gesehen mit Liza Kos

Sie ist der heißeste, komischste und musikalischste Exportartikel Russlands: Liza Kos. Mit ihr erlebt das Publikum am 25. März 2017 auf rische’s Kleinkunstbühne in Drolshagen gleich drei Künstlerinnen auf einmal: Svetlana aus Russland, Aynur aus der Türkei und Liza aus Aachen. In ihrem Programm „Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“ schlüpft die Künstlerin gekonnt in verschiedene Rollen und bietet einen unterhaltsamen Mix aus Persiflage, Parodie und Liedern.

Liza Kos wird in Moskau geboren und 15 Jahre später wollen ihre Eltern Moskau verlassen und endlich aufs Land ziehen – nach Deutschland. Hier will und muss sie sich integrieren und lernt die Landessprache, die sie auch bald perfekt beherrscht: Türkisch. Nach vier Jahren unterm Kopftuch, hängt sie dieses an den Nagel und beschliesst eine „richtige Deutsche“ zu werden. Um dies zu erreichen und die Integration endlich abzuschliessen, meldet sie sich in Aachen in einem Karnevalsverein an und beginnt Öcher Platt zu lernen. Das ist Integration!

„Was glaub‘ ich, wer ich bin?!“ ist ein buntes Kabarett-Comedy- Programm, das vor allem Liza Kos‘ eigene Integration in den Mittelpunkt stellt. Die Bühne ist ihre Welt, in der sie sich herrlich erfrischend austobt und trocken-humorvoll und mit Leichtigkeit mit vorherrschenden Klischees spielt. Denn die kennt sie zu genüge. Sei es über ihr Herkunftsland Russland, die Türkei oder ihr Wahlheimatland Deutschland. Ihre herausragenden stimmlichen Fähigkeiten bilden das Gerüst für die Texte, die immer mit einem Augenzwinkern die Alltagsprobleme zwischen den Kulturen aufs Korn nehmen. Das gilt nicht nur für die herrlich komisch und pointiert vorgetragenen Lieder, sondern auch für die Wortbeiträge, bei denen sich sowohl Svetlana Kalashnikova als auch Aynur immer wieder im deutschen Sprachdschungel verirren.

Nach dem Gewinn zahlreicher Songwriter Slams, Kleinkunst- und Comedypreise ist Liza Kos in diesem Jahr im Kabarettistinnen-Team rund um Gerburg Jahnke und mit dem erfolgreichen Format „Ladies‘ Night“ deutschlandweit auf Tour und mehrfach im Fernsehen zu sehen.

Ihr Soloprogramm „Was glaub‘ ich, wer ich bin“ am 25.03.17 in Drolshagen verspricht einen Kabarettabend voller Überraschungen und Kontraste. Beginn 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Tickets online auf www.risches.de oder telefonisch unter 0 27 61 / 97 91 63.