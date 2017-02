Eisenach, 2011: Zwei Männer liegen tot in ihrem Wohnmobil. Sie waren Teil eines rechten Terror-Trios, das Deutschland Jahre lang unerkannt in Angst und Schrecken versetzt hat. Alles deutet auf Selbstmord hin, doch Ronny Vogt kennt die Wahrheit. Er hat den „Nationalsozialistischen Untergrund“ für den Thüringer Verfassungsschutz beobachtet. Und muss für immer über das schweigen, was unter dem Codenamen „Aktion Wolfsspinne“ geschah.

Heute arbeitet Ronny als verdeckter Ermittler im Düsseldorfer Drogenmilieu. Als Hauptkommissar Vincent Veih ihn im Zuge einer Mordermittlung befragt, droht seine Tarnung aufzufliegen. Die Vergangenheit holt ihn ein und sein Leben gerät endgültig aus den Fugen …

Ein brisanter Politthriller, der die offizielle Version zum Thema NSU in Frage stellt.

„Wolfsspinne“ – der mehrfach preisgekrönte Krimiautor Horst Eckert liest aus seinem neuen Thriller:

Donnerstag, 16.2., 20 Uhr, im Kunsthaus Alte Mühle, Schmallenberg, Unter der Stadtmauer 4