Herzrasen mit Lärche & Ömmes

Am Freitag, den 10.2. starten wir ins neue Jahr mit Lärche & Ömmes und ihrem musikalisch, erotischen Comedyprogramm „Herzrasen“! Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr, Einlass ist 19 Uhr.

Hier haben wir einen kurzen Ausschnitt von der Berlin-Premiere am 29.1.2017 in der ausverkauften Scheinbar in Berlin.

Trailer-Herzrasen.

Beschreibung:

Was haben eine Diseuse und ein Ranger gemeinsam? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch hinter jeder Uniform kommt ein Mensch zum Vorschein mit seinen Vorlieben, Vorurteilen und Vorgärten. „Die Welt besteht aus Gegensätzen“ hat der römische Philosoph Seneca gesagt. Aber Gegensätze ziehen sich eben auch an. In dem musikalischen Comedyprogramm „Herz-Rasen“ der Potsdamer Diseuse Lina Lärche und Ranger Ömmes (Gerd Normann) kann das Publikum live beobachten wie sich Gegensätze allmählich in etwas einzigartig Neues verwandeln. Eher zufällig entert Ranger Ömmes die Bühne und sieht sich plötzlich einer geballten Portion Erotik gegenüber, die seine Wald- und Wiesenlibido gehörig in Unordnung bringt. Er muss plötzlich tanzen, singen und über Gefühle reden. Wohingegen jedoch auch der Vortrag der Diseuse eine gänzlich andere, als die geplante Richtung einschlägt. Die beiden entdecken ihre gemeinsame Liebe zur Natur. Sie zur Liebe, er zur Natur. „Herz-Rasen“ ist ein schräges, überraschendes, erotisches und sehr natürliches musikalisches Comedyprogramm um Liebe und Triebe, Träume und Bäume, Küsse und Büsche, Erotik und Botanik, Schönheit und Wildheit und das alltägliche Unterholz des Lebens.

Es war das Spannungsfeld zwischen einem spröde und gehemmt wirkenden Sauerländer Waldschrat, der von einer verführerischen und allein ihren Genuss suchenden Femme fatale aus der Großstadt auf die Bühne geholt wird. Dabei ergänzten sich die beiden Profiunterhalter ähnlich gut wie einst berühmte Duos, etwa Jerry Lewis und Dean Martin.“ (Westfalenpost 21.5.2016)

Karten gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen oder einfach über

kleinkunstbuehne-Kokolores@web.de

Es werden 2×2 Freikarten verlost.