Aus einem Gutshof entwickelten vier Deimann-Generationen das einzige 5-Sterne-Hotel des Sauerlandes. In diesem Jahr feiert Familie Deimann ihr 100-jähriges Jubiläum in Winkhausen und hat sich dazu für Gäste, Mitarbeiter und Freunde des Hotels einiges einfallen lassen.

Schmallenberg-Winkhausen (md). Die Geschichte des Anwesens in Winkhausen ist außergewöhnlich interessant. Bevor Schulrektor Theodor Deimann im Jahr 1917 den heruntergekommenen Gutshof erwarb und mit seiner Familie nach Winkhausen zog, durchlebten das Haus und seine Bewohner Höhen und Tiefen. Seit etwa 1500 sind Deimanns die sechste Besitzerfamilie des Gutshofs. Damals rechnete sicherlich niemand damit, dass aus dem Anwesen einmal ein 5-Sterne-Hotel entsteht.

Zunächst arbeitete Familie Deimann daran, den gesamten Betrieb – bestehend aus Land- sowie Forstwirtschaft, einer Sägemühle, einem Steinbruchbetrieb, der Posthalterei und ein paar Gästezimmern – wieder auf Vordermann zu bringen. Sohn Paul übernahm den entwickelten Sägewerksbetrieb und die Geschwister Anna und Josef, setzten sich verstärkt dafür ein, dass aus dem 1883 eröffneten „Hotel zum Wilzenberg“ wieder ein ansprechender Gasthof wurde. „Josef, genannt Sef, war mein Vater“, berichtet Theo Deimann, Senior-Chef des Hauses. „Ende der 1920er Jahre schuf man durch bauliche Maßnahmen das heute noch prägende Bild des Anwesens.“ Das alte Bauernhaus wurde abgerissen und an das Wirtschaftsgebäude ein markanter Turm mit Durchfahrt angebaut. Die entstandene Lücke zwischen dem Turm und der Molkerei mit angrenzendem Schafstall schloss man mit einem großzügigen Remisen-Gebäude. So entstand ein prächtiger Innenhof. 1933 erhielt Sef die Konzession zum Betrieb einer Gaststätte. Der beliebte Gastwirt gewann, unterstützt von seiner Schwester Anna, deren Kochkünste sich bald herumsprachen, viele Gäste und Sommerfrischler nach Winkhausen. „Noch heute werden hier einige Speisen nach Tante Annas Rezepten zubereitet“, verrät Theo Deimann.

Nach Sef Deimanns frühem Tod 1960 übernahm seine Ehefrau Änne den Betrieb. Unterstützung fand sie durch Tante Anna und ihre Kinder. Sohn Theo trat 1962 voll in den Betrieb ein, er hatte zunächst eine kaufmännische Schule sowie eine Kochausbildung absolviert. Noch im gleichen Jahr ließ er das Erdgeschoss des Gasthofes mit allen Gast- und Wirtschaftsräumen völlig umbauen und zeitgemäß gestalten. Ab 1967 erhielt Theo durch seine Frau Sophie perfekte Unterstützung. Bis heute haben Sophie und Theo Deimann unermüdlich an dem Ausbau des Hotels gearbeitet. „Alles muss sich ändern, damit es bleibt, wie es ist“ lautet eine Devise der Familie Deimann.

Die fleißige und herzliche Gastgeber-Familie sowie die tüchtigen, freundlichen Mitarbeiter haben das Haus zu dem werden lassen, was es heute ist: Das führende Ferienhotel im Sauerland. Gäste, Mitarbeiter und viele Schmallenberger Bürger sind eng mit dem Romantik & Wellness Hotel Deimann verbunden und haben die Entwicklung im Laufe der letzten Jahrzehnte verfolgt. „Wir bedanken uns bei allen für diese Treue sehr herzlich. Für das Jubiläumsjahr haben wir uns attraktive Programme und besondere Angebote überlegt“, kündigt Theo Deimann an. Gefeiert wird dann am 9., 10. und 11. Juni 2017 in Verbindung mit dem alljährlichen Sommerfest. Bei diesem Anlass wird auch ein Jubiläumsbuch mit vielen spannenden Berichten über das Hotel Deimann vorgestellt.

Weitere Infos zum Jubiläumsprogramm finden sich unter:

http://www.deimann.de/aktuelles.html

Info:

Das Romantik- & Wellnesshotel Deimann liegt im Schmallenberger Sauerland, eingebettet in die malerische Kulisse des Hunau- und Rothaargebirges. Eine gepflegte 27-Loch Panorama-Golfanlage mit 6-Loch-Kurzplatz, Golfschule und diversen Übungseinrichtungen befindet sich in unmittelbarer Nähe. Tiefenentspannung und Erholung garantieren der erstklassige Bade- und Spabereich mit großem Hallenbad-Schwimmbecken (30°C), Warmwasserbad (36°C), Meerwasser-Freibad (30°C) und Natur-Badeteich, sieben unter-schiedlichen Saunen und Wärmeräumen, Salzsaline sowie Liegestollen. Ausgewählte Wellnessprogramme werden fachgerecht mit modernster Technik und hochwertigen Produkten durchgeführt. Die Küche des Hauses präsentiert sich zeitgemäß mit frischen Spitzenprodukten – weitgehend aus der Region – und großem Abwechslungsreichtum. Mit dem Gourmet- und Eventrestaurant „Hofstube“ wurde das vielfältige kulinarische Angebot noch erweitert.

