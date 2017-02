Auf in die nächste Runde: Nachdem es die Bewährungsprobe im ersten Jahr erfolgreich bestanden hat, startet das „Team Sauerland NRW p/b Henley & Partners“ jetzt in seine zweite Saison. Am Samstag wurden der Kader und das Rennprogramm für 2017 in der „Orange World“ des Sponsors SKS Germany vor zahlreichen Gästen in Sundern vorgestellt.

„Auch für 2017 haben wir uns wieder viel vorgenommen“, so die Teammanager Jörg Scherf und Heiko Volkert. Nachdem Stefan Schneider und Neuzugang Luca Felix Happke ihr Saison Debüt bereits bei den Sechs-Tage-Rennen in Rotterdam und Bremen geben konnten, steht für die 11-köpfige Mannschaft nun das Trainingslager auf Mallorca an. Anschließend startet das UCI Kontinental-Team beim International Grand Prix Rhodos in die Saison. Einladungen liegen zudem bereits u.a. für folgende Rennen vor: Tour of Rhodos, Rund um Frankfurt Eschborn U23, Tour de Azerbaijan, Fleche Du Sud, Tour de Maroc. „Ein weiterer Höhepunkt ist Bundesligasaison mit der Sauerland-Rundfahrt im August, wo die Jungs ihren Heimvorteil nutzen können“, so NRW-Landestrainer und sportlicher Leiter Wolfgang Oschwald. Saisonziel wird sein in der deutschen Liga unter die Top Drei zu kommen und in den internationalen Rennen mit einigen Platzierungen zu glänzen.

Nachdem das Team im ersten Jahr bereits erste sportliche Akzente bei Rundfahrten und Eintagesrennen setzen konnte, setzen die Verantwortlichen auch 2017 größtenteils auf die bewährte Formation. So gab es mit Luca Felix Happke aus Erftstadt nur einen Neuzugang. „Wir können jetzt mit etwas weniger Fahrern ein besseres Rennprogramm fahren. Das soll der sportlichen Entwicklung jedes Fahrers zugute kommen“, erklärte Coach Wolfgang Oschwald.

Einen beachtlichen Wechsel hat es dagegen beim Radpartner gegeben. Das Team vertraut in diesem Jahr dem belgischen Hersteller Ridley und zeigt sich nach den ersten Wochen begeistert. „Die Zusammenarbeit ist toll und die Bikes wurden sogar in Wunschfarbe lackiert“; schwärmt Manager Heiko Volkert. Das die Bikes nicht nur gut aussehen, sondern auch technisch „High End“ sind versteht sich bei der Erfahrung der Belgier von allein. Dazu konnte das schwedische Unternehmen POC als Helm Partner gewonnen werden.

Das Team 2017:

Sportlicher Leiter:

Wolfgang Oschwald

Fahrer:

Marvin Kötting

Felix Intra

Luca Felix Happke

Viktor Müller

Joann Leinau

Louis Leinau

Julius Domnick

Stefan Schneider

Jonas Härtig

Christoph Schweizer

Aaron Grosser

Partner des Teams:

Henley & Partners, SKS Germany, Rosier, Ridley, Schwalbe, POC, Gokiso, Elektrotechnik Schrankel, SVL Sports GmbH, Radsportverband NRW, Sauerland in Südwestfalen, WOLL-Magazin, Allez Kaffee, Nutrixxion, Ferienwelt Winterberg, Hanseline

Das geplante Rennprogramm 2017:

05.03. International Rhodes Grand Prix

10.03.-12-03. International Tour of Rhodes

12.03. „Cape Town Cycle Tour“ Süd Afrika

12.03 Herford Frühjahrsrennen

19.03 Frühjahrsrennen Polch

07.04.-16.04. Tour de Maroc

23.04. Rad Bundesliga „Rund um Düren“

01.05. U23 Eschborn Frankfurt „Rund um den Finanzplatz“

03.05- 07.05 Tour of Azerbaijan

14.05. Radbundesliga „Erzgebirgsrundfahrt“ Chemnitz

21.05. Deutsche Meisterschaft Straße U23

24.05.-28.05 Fleche Du Sud/ Luxemburg

25.05.-28.05. Tour de Berlin

04.06. Rund um Köln Longerich

05.06. Großer Preis Möbel Rück Oberhausen

07.06.-11.06. Bahn Deutsche Meisterschaft

11.06. Rund um Köln, Germany

17.06.-18.06. Rad Bundesliga Auenstein

23.06. Deutsche Meisterschaft Einzelzeitfahren

25.06. Deutsche Meisterschaft Elite (Profis) Chemnitz

06.07.-09.07. Oder Rundfahrt (Frankfurt/ Oder)

16.07.-29.07. Tour of Qhinghai Lake China

22.07.-23.07. Rad Bundesliga Cottbus

30.07. Rad am Ring (Nürburgring)

06.08. Antwerpen Havenpijl/ Belgien

13.08. Koga Slag am Norg/ Holland

20.08. GP Jeff Jerens/ Belgien

22.08. GP Stad Zottegem/ Belgien

23.08. Druivenkours Overijse/ Holland

26.08. Berg DM Rhön

27.08. Sauerlandrundfahrt

30.08. Stadprijs Gerardsbergen Belgien

03.09. Deutsche Meisterschaft Team Zeitfahren Gentin

09.09. Radbundesliga Bilster Berg

15.09. Kampioenschap van Vlaanderen/ Belgien

24.09. Rund um die Eigelsteintorburg Köln

03.10. Sparkassen Münsterland Giro

29.10.-31.10. Tour of Okinawa, Japan