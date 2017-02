Bei der Kulturellen Vereinigung Schmallenberger Sauerland e.V. ist am Sonntag, 19. Februar wieder Kabarett angesagt. Das Ensemble Leipziger Pfeffermühle gastiert ab 19.00 Uhr in der Aula des Schulzentrums Schmallenberg mit einer kabarettistischen „Achterbahnfahrt durch das hysterische Deutschland mit seinen Bekloppten, Krisengewinnlern und tiefentspannten Politikern“.

Drei Engel

Die drei Engel Paschke, Pollmann und Peters kommen auch in ihrem zweiten Programm „Drei Engel für Deutschland –Schröpfungsgeschichte“ nicht zur Ruhe, denn der himmlische Öffentliche Dienst mit der Abteilung Deutschland, steht vor seiner größten Herausforderung. Den Chef hat es schwer erwischt: Gott hat einfach die Nase gestrichen voll vom Treiben auf der Erde. Keiner hört mehr auf ihn, die Menschen machen was sie wollen. Und weil er nicht mehr mit ansehen kann, was in seinem Namen für ein Mist passiert, lässt er sich für die nächsten 1000 Jahre krankschreiben und verschwindet ins Sabbatical, um in der REHA zwischen Klangschalentherapie und Tantra Yoga seine eigene Mitte wieder zu finden.

Ohne Chef und Dienstanweisung, quasi als Depressionsvertretung, müssen die drei Engel die Probleme von Deutschland in den Griff bekommen, damit hier nicht alles im alternativlosen Chaos versinkt. Und es gibt dazu viele Fragen. Braucht man in Sachsen als Flüchtling gleich zwei Schutzengel, obwohl dort ein Ausländer seltener ist als eine Burka am FKK-Strand. Warum kann ein Straßenschild religiöse Gefühle verletzen und zu unkontrolliertem Hyperventilieren im Straßenverkehr führen? Im Internet wird die Welt täglich neu erfunden – aber warum nur als Schröpfungsgeschichte für Apple, Google und Zalando. Könnte Jesus heute noch das Wunder der Speisung der 5.000 mit nur einem Fisch vollbringen, oder würde er an der Fangquote der EU-Bürokratie scheitern. Und wird die Bundeswehr familienfreundlicher, wenn man Kindersitze für jeden Leopard anschafft? Alles Fragen, wofür die drei Engel von der Leipziger Pfeffermühle am Sonntag, 19. Februar nach Schmallenberg kommen.

Karten

Karten für dieses Kabarett sind ab 06.02.2017 im Vorverkauf bei den bekannten Vorverkaufsstellen der Kulturellen Vereinigung, der Kur- und Freizeit GmbH Schmallenberger Sauerland in Schmallenberg, und der Kurverwaltung in Bad Fredeburg, sowie am Aufführungstag an der Abendkasse zu bekommen.

Die Karten kosten 15,00 Euro im freien Verkauf, Gäste und Mitglieder der Kulturellen Vereinigung 13,00 Euro, Schüler/Studenten 7,00 Euro und Kinder (in Begleitung) 5,00 Euro.