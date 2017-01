Sportbildungswerk bietet Faszientraining an – noch freie Plätze!

Finde heraus, was gut für dich ist!

Das faszinierende und gesundheitsorientierte Bindegewebe-Training für mehr Beweglichkeit, elastischere und damit geschmeidigere Bewegungen und für mehr Schwung und Dynamik. Faszien sind wichtig für unseren Körper und können erfolgreich trainiert werden.

Seien Sie dabei, wenn in einer der ersten Kurse im Kreis Olpe jetzt die vier Prinzipien und die Basisübungen erlernt werden können!

Der Kurs findet in acht aufeinanderfolgenden Einheiten jeweils Mittwochs von 18.00 – 19.00 Uhr in der Sporthalle des städtischen Gymnasiums Lennestadt statt. Start ist am 15.02.2017.

Die Anmeldung erfolgt online über die Webseite www.sportangebote-olpe.de oder schriftlich beim Sportbildungswerk im KSB Olpe e.V., Kolpingstr. 14, 57462 Olpe (Email:info@ksb-olpe.org, Fax: 02761/9429829).

Das gesamte Weiterbildungsprogramm des Sportbildungswerks Olpe ist ebenfalls online zu finden und steht in kompakter Form als Flyer bereit.

Für weitere Informationen stehen die Geschäftsstellen-Mitarbeiter des KSB gerne unter Tel. 02761/9429800 zur Verfügung.