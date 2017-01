Der KreisSportBund Hochsauerlandkreis bietet in diesem Jahr erstmalig eine Ausbildung zur Übungsleiter-B-Lizenz zum Thema „Rehabilitation Orthopädie“ an.

Der Einstieg erfolgt am 18. und 19.02.2017 mit dem Basismodul Rehabilitation. Hier werden unter der Leitung von Manuela Bathen und Claudia Hendricks aus dem Lehrteam des KSB und LSB vielfältige Grundlagen und Praxisbeispiele vermittelt. Darüber hinaus gibt es u.a. Informationen zum Gesundheitsverständnis, zur Rolle des Übungsleiters im Rehabilitationssport sowie zum Aufbaumodul Rehabilitation.

Für dieses Basismodul, welches auch mit 15 Lerneinheiten für die Verlängerung der Übungsleiter-C-Lizenz anerkannt wird, sind noch freie Plätze vorhanden.

Sie richtet sich hauptsächlich an C-lizenzierte Übungsleitungen im Sportverein, welche in ihrem Verein den Rehabilitationssportsport aufbauen bzw. erweitern möchten.

Die Kosten für das Basismodul betragen 95,- € mit Vereinsempfehlung, sonst 190,- €.

Das Aufbaumodul beginnt dann am 04.03.2017 und umfasst insgesamt sechs Wochenenden.

Anmeldung bitte unter www.hochsauerlandsport.de/themen/qualifizierung.

Weitere Informationen bei Jens Morgenstern unter j.morgenstern@hochsauerlandsport.de oder 02904-9763251 in der Geschäftsstelle des KSB.