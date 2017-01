Den Sauerland-Kalender 2017 gibt es ab sofort zum Sonderpreis von 10,00 Euro (50 % Rabatt – früher 19,90 Euro).

Das Sauerland zählt ohne Zweifel zu den schönsten und faszinierendsten Mittelgebirgsregionen in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa. Schwingende Hügellandschaften wechseln sich mit saftigen Wiesen und Feldern, verwunschenen Tälern und steilen Berghängen ab. Dazwischen eingebettet schmucke Fachwerkdörfer und lebendige Kleinstädte. Einige ausgezeichnete Orte tragen den Namen „Golddorf“ und repräsentieren so den besonderen Charakter dieser Wirtschafts- und Freizeitregion unweit der Metropolen Köln, Düsseldorf und des Ruhrgebiets.

Ein Fotokalender für das Sauerland zeigt nur einige wenige Impressionen dieser wunderschönen Region. Die Auswahl für die 12 Monate und den Titel des Kalenders versucht die jahreszeitlichen Veränderungen zu berücksichtigen und den unterschiedlichen Regionen des Sauerlandes gerecht zu werden. Monat für Monat lassen die Kalendermotive der Sauerländer Fotografen Klaus-Peter Kappest, Ralf Litera, Heidi Bücker und Peter Padberg den Betrachter teilhaben an der Faszination der einzigartigen Mittelgebirgslandschaft des Sauerlandes und einem typischen Lebensgefühl. Die Momente der Aufnahmen spiegeln einen einmaligen Augenblick der Ruhe und Gelassenheit oder der Freude und Ausgelassenheit wieder.