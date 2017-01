Zum festen Bestandteil für Hausbesitzer und Bauherren hat sich die jährlich wiederkehrende „BauLokal“-Ausstellung in Meschede entwickelt. Diese Ausstellung zieht jedes Jahr weit über 4.000 Interessierte an. Am 4. und 5. Februar 2017 findet sie daher bereits zum 18. Mal auch wieder in der St. Georgs Halle Meschede, Schützenstraße 37, statt.

Zu Beginn eines jeden Jahres machen sich Besitzer einer Immobilie Gedanken darüber, welche Maßnahmen zur Erhaltung oder Verschönerung ihres Anwesens im laufenden Jahr realisiert werden sollen. Aber auch für Neubau- und Immobilien-Interessierte ist der Winter die ideale Zeit zum Planen der eigenen vier Wände. Grund genug sich dort zu informieren, wo heimische Bauunternehmen, Immobilienmakler und Handwerker aus vielen Bereichen des Hausbaus ihnen Rede und Antwort stehen. Die „BauLokal“-Ausstellung ist als Treffpunkt für Hausbesitzer, Bauherren und dem Bauhandwerk quasi die beste Gelegenheit, sich auszutauschen und umfassend zu informieren.

Inspirationen für Haus – Garten – Technik im Sauerland

Eine Fülle an Neuheiten und Ideen werden auch im Jahr 2017 präsentiert. Firmeninhaber und Mitarbeiter von Fachbetrieben, die hier aus der heimischen Region kommen, stehen gerne Rede und Antwort.

Ob Kellerbar, Arbeits- oder Ankleidezimmer, ein oder mehrere Kinderzimmer oder Hobbyraum: Dinge, die bei vielen nur als Traum gelten, können im eigenen Heim realisiert werden. Manches packen Hausbesitzer selber an, doch für viele Projekte ist der gute Rat und besonders das Können von Fachleuten erforderlich.

50 Aussteller vor Ort – auch die Verbraucherzentrale dabei

Wenn sich im Februar für diese Ausstellung die Türen öffnen, freuen sich ca. 50 Aussteller auf Ihre Fragen. Ein Fundus an Ideen, Neuentwicklungen und Inspirationen erwartet Sie. Bauen, Renovieren, Sanieren, Wohnen, Garten und Haustechnik sind die Schwerpunkte der BauLokal-Ausstellung in Meschede. Auch die Verbraucherzentrale Arnsberg lässt es sich nicht nehmen, vor Ort für Sie da zu sein und besonders über das Thema Energiesparen zu informieren.

Besuchen Sie die 18. BauLokal-Ausstellung am 4. und 5. Februar 2017 in Meschede und knüpfen Sie in angenehmer Atmosphäre Kontakte zu unseren heimischen Fachunternehmen!