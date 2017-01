Der Regionalverein „BiggeLand – Echt.Zukunft.“ sucht die schönsten Bilder aus der BiggeLand- Region! Wer tolle Fotos aus der Heimat im Repertoire hat, die so schön sind, dass sie eigentlich viel mehr Menschen sehen sollten, kann beim Fotowettbewerb „Zeige deine Region!“ mitmachen.

Natürlich kann auch jeder Hobbyfotograf losziehen und neue Aufnahmen machen. Hauptsache, sie passen in folgende Kategorien:

1. Landschaft/ Natur 2. Wasser/ Bigge 3. Wirtschaft/ Beschäftigung 4. Jahreszeiten im BiggeLand 5. Menschen im BiggeLand 6. Wohnen im BiggeLand 7. Regionale Produkte 8. Typisch regional 9. Mobilität 10. Ehrenamt 11. Nachhaltigkeit (Fairtrade, Energieeffizienz) 12. Lernende Region

Mitmachen darf jeder ab 14 Jahre. Jeder Teilnehmer darf maximal drei Aufnahmen einsenden. Wichtig: Die Bilder müssen in den Jahren 2015-2017 und in der LEADER- Region „BiggeLand“ – also in Attendorn, Drolshagen, Olpe oder Wenden – aufgenommen worden sein. Einsendeschluss ist der 19. Februar 2017. Es werden Preise im Gesamtwert von mehr als 200€ vergeben. Der erste Preis besteht aus einem Präsentkorb im Wert von 50€. Näheres zu den Teilnahmebedingungen finden Sie auf unserer Homepage www.fotowettbewerb.leader-biggeland.de und auf Facebook unter „biggeland“.