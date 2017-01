SPD-Kandidaten besuchten Bürgerbusverein Kirchhundem

Das Ziel eines Bürgerbusprojektes ist es, Lücken im Nahverkehrsangebot, insbesondere in den dünn besiedelten und ländlichen Räumen zu schließen. Auch in der Gemeinde Kirchhundem bestanden vor einigen Jahren diese Lücken. Der klassische Linienverkehr stellte dabei oftmals nur auf den nachfragestarken Hauptverkehrsachsen ein wirtschaftlich tragfähiges Angebot dar, wusste die stellvertretende Vorsitzende des Bürgervereins Kirchhundem Margret Hennecke den Kandidaten für den Land-und Bundestag Wolfgang Langenohl und Nezahat Baradari zu berichten.

Ein Bürgerbus sei eine sinnvolle Ergänzung zum bestehenden Linienverkehr und stelle auch eine wirtschaftlich passende Lösung dar, hieß es aus den Reihen der zahlreichen Mitglieder und ehrenamtlichen Fahrer. „Der aus Spenden und Mitteln des Landes finanzierte Bürgerbus, bietet den Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kirchhundem eine enorme Steigerung der Mobilität, beispielweise für Senioren und behinderte Menschen. Insbesondere und gerade auch in Zeiten des demografischen Wandel. Baradari versprach den Anwesenden gerade aus den genannten Gründen diese Initiative politisch unterstützen und stärken zu wollen.

Landtagskandidat Wolfgang Langenohl war überzeugt davon, dass der „Bürgerbus für Kirchhundem“ unter sozialen Aspekten, aber auch im Hinblick auf die Außenwirkung der Gemeinde eine wünschenswerte und positive Bereicherung darstellt. Und so will er sich dafür einsetzen, dass hinsichtlich der Finanzierung keine Lücken entstehen. Die derzeitige Finanzierung über Mittel des Landes solle auch zukünftig mindestens gesichert sein.

Getragen wird der „Bürgerbus der Gemeinde Kirchhundem“ durch einen Mitgliederstarken Bürgerbusverein. Dieser eigenständig, kostenneutrale und überparteilich arbeitende Verein strebt als weiteren existenzsichernden Schritt eine Gemeinnützigkeit an. Nur so ist es dem Verein möglich, für die so notwendig einzuwerbenden Spenden Zuwendungsbescheinigungen ausstellen zu können.

Die Finanzierung des eingesetzten Bürgerbus setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschuss des Verkehrsministeriums zum Ankauf eines entsprechenden Fahrzeuges: Zuschuss des Verkehrsministeriums zur Bewirtschaftung des Busses Einnahmen aus dem Fahrkartenverkauf Einnahmen aus Werbung am Bus

