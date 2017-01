Schiefer hat in Bad Fredeburg eine lange Tradition. Seit über 150 Jahren wird er abgebaut und in vielen Bereichen verarbeitet, hauptsächlich als Dach- und Fassadenschiefer und im Innenbereich als Bodenplatten und Treppen.

Schiefer ist vielfältig, jedoch durch seine Eigenschaft auch eingeschränkt in seinen Anwendungsbereichen. Das soll sich nun ändern durch ein neues Produktprogramm, das seit drei Tagen auf dem Markt ist: VENEO SLATE.

Das Ausgangsmaterial von VENEO SLATE ist der hochwertige Fredeburger Schiefer aus der Schiefergrube Magog. In großen Blöcken wird der Schiefer konventionell gespalten und dann zu einem einzigartigen, hauchdünnen Echtsteinfurnier verarbeitet – made in germany.

Dabei wird ein besonderer Komponentenkleber auf die Schieferschicht aufgetragen und eine Glasfasermatte eingearbeitet. Nach einigen Stunden Austrocknung kann man dann eine hauchdünne Schieferschicht abziehen, die wesentlich flexibler ist als bisher und somit in vielen neuen Bereichen Verwendung finden kann. „Jedes Blatt ist dabei ein Unikat“, betont Geschäftsführer Georg Guntermann. Denn die natürliche Struktur des Schiefers bleibt erhalten.

Ob als Möbel- oder Türverkleidung, zur Flächengestaltung bei Fahrzeugen und Aufzügen oder als Handy-Hülle, überall da, wo Schiefer bisher zu dick und zu schwer war, kann das Furnier mit einer Stärke von 1,5 bis 2,0 Millimetern nun verarbeitet werden.

In den Formaten 122 x 61 cm und 240 x 120 cm ist VENEO SLATE verfügbar, nach Kundenwunsch demnächst auch in individuellen Größen. Und auch preislich ist das Furnier eine Alternative zum bisherigen Natursteinbereich Schiefer. Bei Schieferplatten im Format 120 x 60 cm liegt der Quadratmeterpreis bei 250 Euro, bei VENEO SLATE hingegen sind es 85 Euro.

Über ein Jahr hat es gedauert, bis der Durchbruch gelang und dieses hauchdünne Schieferfurnier erzeugt werden konnte. In der kommenden Woche wird VENEO SLATE in München auf der BAU 2017 präsentiert und man darf gespannt sein, wie der Markt auf diese Innovation reagiert.

Für Georg Guntermann ist die Produktneuheit eine unglaubliche Fortentwicklung und ein neuer Markt, um den Standort in Bad Fredeburg zu stärken.

Info auch unter www.magog.de/de/duennschiefer/veneo-slate-schieferfurnier.php