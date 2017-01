Lennestadt/Maria Königin: Das Jahr 2017 ist für das Gymnasium Maria Königin ein besonderes Jahr. Die Schule auf dem „Klosterberg“ feiert in diesem Jahr ihr fünfzigjähriges Bestehen als Gymnasium. Mit zahlreichen Veranstaltungen wird das Jubiläum unter dem Motto „ lernen – leben – helfen – glauben“ gefeiert.

So war es selbstverständlich, dass auch zu Beginn des Jahres die Sternsingergruppen ein kurzes Segensgebet sprachen und so die Schule sowie die Klassen und Kurse unter den Schutz Gottes stellten. Auch ein Türaufkleber mit der Segensformel „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus) durfte natürlich nicht fehlen.

Die Religionslehrerinnen Regina Schmidt und Monika Lohmeyer, die die Aktion vorbereitet hatten, freuten sich über die gute Resonanz: „Den Sternsingern hat es Freude gemacht, auch die eigene Schule zu besuchen. Für uns als Schule ist es ein schönes und wichtiges Zeichen, besonders auch zu Beginn des Jubiläumsjahres.“

Ein erster Höhepunkt des Jahres folgt bereits am kommenden Samstag, dem 21. Januar, mit dem Tag der offenen Tür, bei dem die unterschiedlichen Aktivitäten von Sport über Musik bis zum Sprachenangebot genauso präsentiert werden wie Angebote im Bereich der individuellen und pädagogischen Förderung. Das Programm beginnt um 9.15 Uhr und endet um 12.30 Uhr.

Zwei Wochen später, zum Halbjahreswechsel, präsentiert die Musical AG der Unterstufe, unterstützt von der MK-Band und der Tanz AG das Musical „Die Rückkehr der Zeitmaschine“. Insgesamt drei Aufführungen sind am Freitag, den 3. Februar, um 19.00 Uhr bzw. am Samstag, den 4. Februar, um 16.00 und 19.00 Uhr im PZ Meggen zu sehen. Eine erste Kostprobe können Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen bereits am Tag der offenen Tür erleben.

Ende März lädt das Gymnasium dann zur großen Jubiläums-Gala ein, bei der prominente und interessante Gäste und viel Musik, Theater und Tanz zu hören und zu sehen sein werden.

Die ehemaligen Schüler und Schülerinnen von Maria Königin sollten sich schon einmal Samstag, den 13. Mai, vormerken. Dann findet tagsüber ein Ehemaligen-Fußballturnier in der Sporthalle der Schule statt und abends steigt die große Ehemaligen-Fete in der Sauerlandhalle Altenhundem.

Von Mai bis Juni stehen dann drei Theateraufführungen der Theater AGs und des Literaturkurses auf dem Programm und das neue Schuljahr beginnt mit der Schulwallfahrt zum Kohlhagen und einem Orgelkonzert mit ehemaligen Schülern und Schülerinnen.

Der Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird am Sonntag, dem 24. September ein großes Schulfest mit viel Spaß und mit ganz vielen Angeboten zum Zuschauen, zum Zuhören und zum Mitmachen sein. Zu erleben gibt es Theater, Musik, Kunst, Sport, Fachspezifisches, Religiöses, Soziales und vieles mehr, ein buntes Programm für Groß und Klein, für Ehemalige, Eltern und Interessierte. Den ganzen Tag über warten Getränke und Essen, darunter auch kulinarische Besonderheiten, auf die hoffentlich zahlreichen Besucher. Genaue Zeitangaben und weitere Informationen zu allen Veranstaltungen finden sich auf der Homepage des Gymnasiums www.maria-koenigin.de und werden jeweils rechtzeitig vorher in der Presse veröffentlicht.