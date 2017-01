Für die Veranstaltung „Schwer im Stress“ mit Comedian Markus Maria Profitlich am Samstag, 21. Januar 2017, in der Stadthalle Attendorn gibt es noch Karten.

Ab 20.00 Uhr präsentiert der Comedian seinem Publikum sein neues Live-Programm „Schwer im Stress“. In seinem brandneuen Soloprogramm hält Profitlich seinem Publikum den Spiegel vor und beleuchtet das Phänomen Stress lustvoll von den unterschiedlichsten Seiten – illustriert von haarsträubenden Beispielen aus seinem eigenen Kosmos.

Karten gibt es aktuell noch ab 21,90 € bei der Tourist-Info in der Rathauspassage in Attendorn, im Bürgerbüro, in der Buchhandlung Frey, online unter www.tickets.attendorn.de, über die Tickethotline 0180/6050400 (0,20 €/Minute aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 €/Minute aus allen Mobilfunknetzen) und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.