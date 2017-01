Der Duft der Frauen: Welches Parfum passt zu mir?

Manche Frauen sind bei ihrem Parfum nicht wählerisch, andere wissen hingegen sehr genau, was sie wollen und besitzen seit Jahren „ihr“ Parfum, dass sie jeden Tag tragen und mit dem sie ihre Umgebung vielleicht schon in Verbindung bringt. Doch welcher Duft passt zu welcher Gelegenheit und zu welchem (Frauen-)Typ?

Parfum-Trends: Experte gibt Tipps

Rund 900 verschiedene Düfte sind auf dem Markt erhältlich, und die Auswahl bei Online-Anbietern wie easycosmetc ist gewaltig. Angesichts dieser Fülle fällt es schwer, eine Wahl zu treffen. Der Parfumexperte Frank Schnitzler kann Tipps geben; 35 Jahre war er Geschäftsführer verschiedener Parfümerien in Düsseldorf, bis er diese vor knapp 10 Jahren an die Douglas-Gruppe verkaufte. Er kennt den Markt und die Trends genau: Bereits nach dem gesetzlichen Rauchverbot in Restaurants und Kneipen sei es ihm zufolge zu einer vermehrten Nachfrage nach eher zurückhaltenden Düften gekommen, die ins Blumige oder gar Pudrige gehen. Er weiß auch, dass bei kälterem Wetter schwere, orientalische Düfte besonders beliebt sind, weil die Nase dann ganz anders auf Gerüche reagiert als im Sommer, wenn die Nachfrage nach Blumendüften steigt. Trotz der nach Schnitzler „gemeinsamen“ Tendenzen auf dem Parfümmarkt steigt im Zuge der Individualitätsgesellschaft auch die Nachfrage nach der individuellen Note. In diesem Interview verrät er , worauf es bei Düften noch ankommt und worauf man achten sollte.

Welcher Duft passt zu welcher Frau?

Verkaufsexperte Schnitzler wusste immer ganz genau, was zu seinen Kunden passt. Mithilfe eines Fragenkatalogs – unter anderem spielt die Haarfarbe sowie der Beruf eine wichtige Rolle – beriet er stets seine Kundinnen.

Die Lady : Frauen, die sich ihrer Ausstrahlung durchaus bestens bewusst sind, können ihre Weiblichkeit mit orientalisch/ floralen Düften betonen. Für das Tüpfelchen auf dem i sorgt zudem ein holziger Akzent.

: Frauen, die sich ihrer Ausstrahlung durchaus bestens bewusst sind, können ihre Weiblichkeit mit orientalisch/ floralen Düften betonen. Für das Tüpfelchen auf dem i sorgt zudem ein holziger Akzent. Die Karrierefrau : Karrierefrauen, die sich viel in Meetings oder Konferenzen aufhalten, sollten zu strenge Düfte vermeiden. Am besten sind hier Klassiker oder Unisex-Düfte wie One von Calvin Klein.

: Karrierefrauen, die sich viel in Meetings oder Konferenzen aufhalten, sollten zu strenge Düfte vermeiden. Am besten sind hier Klassiker oder Unisex-Düfte wie One von Calvin Klein. Die Romantische : Romantikerinnen sind mit blumigen oder pudrigen Düften bedient, die die Unschuld der Frau leicht umspielen.

: Romantikerinnen sind mit blumigen oder pudrigen Düften bedient, die die Unschuld der Frau leicht umspielen. Die Sportlerin: Ideal für sportliche Frauen sind frische und unkomplizierte Düfte mit einem Hauch von Citrus.



Bildrechte: Flickr Parfüm-Flasche Marco Verch CC BY 2.0 Bestimmte Rechte vorbehalten