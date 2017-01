Am Donnerstag, den 19. Januar 2017 startet das Seniorenkino mit der romantischen und bezaubernden französischen Komödie „Birnenkuchen mit Lavendel“ ins neue Jahr. Eine liebevoll erzählte Geschichte über eine zauberhafte Anziehungskraft, die auf wunderbare Art ganz anders ist.

Seit dem Tod ihres Mannes kümmert sich Louise allein um ihre beiden Kinder Emma und Felix und bewirtschaftet außerdem noch den familiären Birnen- und Lavendelhof. Das Geschäft läuft nicht mehr so gut und sie hat Probleme, ihren Kredit bei der Bank zu bedienen. Die wirtschaftliche Zukunft ist düster, als Louise eine folgenreiche Begegnung hat: Aus Versehen fährt sie vor ihrem Haus einen Fremden an: Pierre. Er ist ordentlich, extrem ehrlich, sensibel und stellt das Leben von Louise auf den Kopf.

Der Nachmittag beginnt wie üblich ab 14:00 Uhr im Cineplex-Kino in Olpe bei Kaffee und Kuchen, der im Eintrittspreis enthalten ist. Karten sind ab sofort an der Kinokasse erhältlich und können unter der Rufnummer 02761/947380 täglich ab 14:30 Uhr reserviert werden. Karten können natürlich auch an dem Nachmittag im Kino erworben werden.