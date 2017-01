Schmallenberg. Das erste „echte“ Wintersport-Wochenende des Jahres 2017

liegt hinter uns und der Wetterbericht verspricht weiterhin beste Bedingungen

für die Anhänger von Ski, Snowboard, Rodel und Co. Auch das

Schmallenberger Sauerland ist gerüstet und freut sich auf den Ansturm der

Wintersportler. Die Lifte laufen bei Schneehöhen von 15 cm an der

Schmallenberger Höhe, rund 20 cm in Sellinghausen und an der Hohen Lied in

Gellinghausen sowie 30 cm an der Hunau in Bödefeld und am Skilift Schanze.

Wintersportzentrum Westfeld öffnet

Ab dem 11. Januar öffnet zudem das Skilanglaufzentrum in Westfeld seine Tore. Die Betreiber haben die günstige Wetterlage der letzten Tage genutzt, um weitere Loipen zu beschneien und optimal zu präparieren. Vor Ort steht ein

Skiverleih zur Verfügung und es werden Kurse zur Wiederauffrischung und Vertiefung der optimalen Langlauftechnik angeboten. Ergänzend bietet sich ab

dem 14.01.2017 die Möglichkeit, in einem Biathlon-Schnupperkurs den Umgang mit Ski und Lasergewehr auszuprobieren. Mehr als 15 km der Rothaar-Loipe zwischen Schanze und Jagdhaus sind ebenfalls für den Langlauf gerüstet und präpariert.

Schneevergnügen abseits des Trubels

Eine Alternative zum „Skizirkus“ der großen Zentren bietet eine Wanderung

durch den verschneiten Winterwald. Eine besondere Stille und klare Luft

zeichnen solch einen Rundgang aus. Entweder machen Sie sich entlang der

geräumten Winterwanderwege auf oder Sie nutzen das Angebot des

Skilanglaufzentrums und schließen sich einer geführten Ski- oder

Schneeschuhwanderung an.