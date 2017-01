13 Sternsinger für Drolshagen

Auch zu Beginn des Jahres 2017 sind wieder die Sternsinger unterwegs. Unter dem Leitwort „Gemeinsam für Gottes Schöpfung – In Kenia und weltweit“ steht die diesjährige Sternsinger Aktion. In Kirchspiel Drolshagen zogen die Kinder am Sonntag nach dem Dreikönigsfest von Haus zu Haus um als Friedensboten den Segen Gottes in die Häuser zu tragen und für notleidende Gleichaltrige in der Welt zu sammeln. Die Hützemerter Filialkirchengemeinde “Maria Geburt” freute sich sehr darüber, dass gleich dreizehn Sternsinger für diese alte Tradition gewonnen werden konnten. Die sechs bis fünfzehn Jahre alten Kinder wurden freundlich in den Häusern aufgenommen und erhielten großzügige Gaben!