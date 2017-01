Keine halben Sachen- Komödie in drei Akten von Wolfgang Binder

Inhalt:

Henning und Anke Diekmann führen die Hotel- Pension „Feuerqualle in einem kleinen Ferienort. Seit einiger Zeit allerdings verlieren sich im Restaurant nur noch vereinzelt Gäste, die Zimmerreservierungen sind dramatisch zurückgegangen. Diekmanns stehen kurz vor der Pleite. Was zunächst niemand weiß: Hinnerk Lührs, Besitzer des ortsansässigen Hotels „Strandpirat“, treibt die „Feuerqualle“ mit Vorsatz in den Ruin, um das Haus übernehmen und sich so unliebsame Konkurrenz vom Hals schaffen zu können. Zu diesem Zweck hat er Melanie Struve in die „Feuerqualle“ eingeschleust, die an der Rezeption Zimmerreservierungen und Tischbestellungen mit fadenscheinigen Begründungen in den „Strandpirat“ umleitet. Ein anonymer Anruf von Lührs beim Gesundheitsamt soll der „Feuerqualle“ schließlich den Rest geben, denn er wird dafür sorgen, dass der Besuch der zuständigen Mitarbeiterin Anlass zur Schließung geben wird. Doch mit Hilfe von Hausgästen und einer Portion Schlitzohrigkeit geling es Henning, seinen Widersacher mit seinen eigenen Waffen zu schlagen.

Zu allem Überfluss müssen sich Henning und Anke auch noch mit pikanten privatem Situationen auseinander setzten, holt sie doch völlig unvorhergesehen ihre Vergangenheit ein.

Personen:

Henning Diekmann, Inhaber der Hotel Pension „Feuerqualle“: Jürgen Rickert

Anke Diekmann, seine Frau: Melanie Leismann

Ina Diekmann, beider Tochter: Jacqueline Rickert

Tobias Born, deren Freund: Sebastian Rickert

Hinnerk Lührs, Inhaber des Hotels „Strandpirat“: Marius Schölzel

Melanie Struve, Angestellte bei Diekmanns: Petra Gerbe

Lisa Petersen, Feriengast: Sigrid Kersting

Irmgard Klasen, Feriengast: Christiane Schauerte

Frau Erbskorn- Fettweis, Mitarbeiterin Gesundheitsamt:Judith Weißpfennig

Der Kartenvorverkauf startet am 10.01.2017. Die Vorverkaufsstellen sind die Volksbank Bigge Lenne Gst.Fleckenberg und die Bäckerei Tröster „Das Lenne Pavilion“.