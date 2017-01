Bill Mockridge in Drolshagen

Ein Millionenpublikum kennt ihn aus der Lindenstraße, wo er viele Jahre Erich Schiller war, der Mann an der Seite von Mutter Beimer. Viele neue Fans hat er jüngst durch die TV-Serie „Die Mockridges – Eine Knallerfamilie“ gewonnen und natürlich kennt man ihn auch als Vater von Luke Mockridge. Die Rede ist von Bill Mockridge.

Am 1. April – und das ist kein Aprilscherz – kommt er wieder einmal zu rische’s und spielt auf der Drolshagener Kleinkunstbühne sein aktuelles Programm „Alles frisch?! – Lachen macht sexy“.

Mit ansteckender Energie und voller Lebensfreude zeigt Bill Mockridge, wie man es schafft, im Kopf jung und frisch zu bleiben. Dabei taucht er tief ein in die Geheimnisse des Alterns. Warum macht Lachen sexy? Und warum macht Sex uns nicht nur glücklich, sondern auch noch jünger? Was geschieht in unserem Körper, wenn wir älter werden? Was klappt nicht mehr so gut wie früher – und was kann man dagegen tun? Was sollte man mit einem entspannten Lächeln akzeptieren, weil es nun mal zum Älter werden gehört? Macht ein Rotwein-Bad wirklich eine Babyhaut – oder einfach nur besoffen? Haben die Menschen dank Gentechnik bald tatsächlich eine Lebenserwartung von tausend Jahren? Und schließlich: Wie bleibt man ein junger Mensch, der das Leben in vollen Zügen genießt, egal, wie viele Lebensjahre man auf der Uhr hat?

Bill kennt die Antworten auf diese Fragen und teilt sie dem Publikum gerne mit. Anhand vieler witziger Beispiele, Geschichten und Szenen aus seinem turbulenten Leben an der Seite von Schauspielerin und Kabarettistin Margie Kinsky und als Vater von sechs Söhnen werden erstaunliche Fakten unterhaltsam erklärt und philosophische Gedanken spannend verpackt. Mit bissigem Humor und wohltuender Selbstironie nimmt Bill Mockridge sich und seine alternden „Leidgenossen“ auf die Schippe. Und er beweist, dass Alter sich im Kopf abspielt und nicht auf der Geburtsurkunde.