Zauberhafte Quickies auf der Bühne

Am 21. Januar 2017 präsentiert der mehrfach preisgekrönte Comedian und Zauberkünstler Ken Bardowicks sein aktuelles Bühnenprogramm auf rische’s Kleinkunstbühne in Drolshagen und verspricht „Quickies – Best of Niveaucomedy und Spezialeffekte“.

„Ich bin schlau, gutaussehend, die Krone der Schöpfung“, denkt der Mensch von sich. Aber gibt es da noch die andere Seite, das Geheimnis hinter der Fassade des schönen Scheins, die Fehlbarkeit, das Versagen: Der Erfolgstrainer, der pleite geht, Der Zauberkünstler, dem das Kunststück misslingt oder gar Gott, der bei der Erschaffung von Adam und Eva offensichtlich nicht ganz ausgeschlafen war. Unser Drang nach Perfektion ist lächerlich. Wo das Scheitern vorprogrammiert ist, hilft nur Humor und eine gehörige Portion Ironie. Denn Lachen ist die beste Antwort, meint Ken Bardowicks.

Der Künstler steht seit seinem 13. Lebensjahr auf der Bühne. Seither sind fünf Programme entstanden, für die er zahlreiche Auszeichnungen eingeheimst hat (u.a. „Weltbester Stand-up-Zauberkünstler“ und „Sonderpreis des Deutschen Kabarettpreises“). Nun ist es an der Zeit, die Highlights aus gut 20 Jahren Karriere zu versammeln und unter dem Titel „Quickies“ im Schnelldurchlauf Revue passieren zu lassen.

Als charmanter Gentleman-Betrüger serviert Ken Bardowicks seine skurrilsten Geschichten und untermalt sie mit raffinierten visuellen Effekten. Genau das Richtige für feinsinnige Menschen und Freunde des guten Geschmacks. Ken Bardowicks ist die perfekte Mischung aus jugendlichem Liebhaber und verrücktem Professor, aus Johnny Depp und Daniel Düsentrieb. An diesem Abend mischt sich in seiner Show Reales mit Erfundenem, Virtuosität mit Witz, Komik mit Zauberei. Ob man Zauberei liebt oder hasst, ist bei Ken Bardowicks völlig unerheblich. Wichtig ist, dass man gerne viel lacht.

Neben seiner Bühnentätigkeit arbeitet Ken Bardowicks als Regisseur, Coach und Dozent. Er gibt Kabarettliebhabern, was sie verdient haben: verblüffende Effekte, die das Gehirn zum Rotieren bringen, während gleichzeitig das Herz durch gründliche Zwerchfellmassage revitalisiert wird.

Ticketpreis online auf www.risches.de oder telefonisch unter 02761 / 979163.