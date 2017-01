Übungsleiter C-Ausbildung – noch Plätze frei

Bereits am 14.01.2017 startet die beliebte Übungsleiter-C-Ausbildung. Das Sportbildungswerk im Kreissportbund Olpe bietet die Ausbildung, aufgeteilt in ein Basis- und ein Aufbaumodul, an. Das Angebot wendet sich an diejenigen, die sowohl Kinder- bzw. Jugendgruppen als auch Erwachsene und Ältere sportlich qualifiziert betreuen und sich nicht auf eine Altersgruppe festlegen wollen.

Bereits am 14.01.2017 geht es in der Sporthalle der Lessing-Realschule in Grevenbrück los.

Die Inhalte werden mit Hilfe vielfältiger Methoden vermittelt, die ihrerseits wiederum Anregung bieten, den Übungsbetrieb im Verein abwechslungsreich zu gestalten.

Die Besonderheit bei dieser Form der ÜL-C-Ausbildung besteht darin, dass einige Lerneinheiten online stattfinden. Daher ist neben den formalen Voraussetzungen zusätzlich ein Zugang zu einem internetfähigen PC oder Laptop zwingend Voraussetzung. Zudem erfordert diese Art der Ausbildung die Bereitschaft, sich ausgewählte Themen eigenverantwortlich in unserer online-Lernumgebung zu erarbeiten (z.B. von zu Hause aus). Die Aufgaben und Inhalte im LSB-Lernzentrum können räumlich und zeitlich flexibel als Gruppenarbeiten und als Selbstlernen bearbeitet werden.

Ein breites Spektrum praktischer und theoretischer Inhalte wird mit Hilfe vielfältiger Methoden erschlossen. Hierbei wird auf die Sichtweisen, Einstellungen, Haltungen der TN, also auf deren Selbstverständnis zurückgegriffen. Reflexionsphasen helfen, die Inhalte auf das Vereinsleben und auf sich selbst als zukünftige Leitungsperson zu beziehen.

Ein Ansatzpunkt dieser Ausbildung ist der eigene Erfahrungsschatz. Dazu werden die Sichtweisen, Einstellungen, Haltungen der Teilnehmenden herangezogen. Zudem wird das Leiten von Gruppen in immer wieder neuen Lernsequenzen geübt und reflektiert.

Termine

Basismodul:

14. & 15.01., 21. & 22.01.2017

Aufbaumodul:

11. & 12.02., 04. & 05.03., 18. & 19.03., 01. & 02.04., 29. & 30.04.

Jeweils ca. 09-16 Uhr in der Sporthalle der Lessing-Realschule in Grevenbrück

Jetzt anmelden!

Die Anmeldung kann bequem online erfolgen über www.sportangebote-olpe.de , natürlich aber auch in schriftlicher Form an die Geschäftsstelle des KSB: Kolpingstr. 14, 57462 Olpe (Fax: 02761/94298-20, mail: info@ksb-olpe.org).

Ihr Ansprechpartner:

Kreissportbund Olpe e.V.

Sibylle Zöllner

Tel: 02761/9429800

Mail: info@ksb-olpe.org