„Sternenglanz“ – so lautet der Titel des Neujahrskonzerts 2017, das am Samstag, 7. Januar um 19:00 Uhr in der Stadthalle Schmallenberg zu sehen und zu hören sein wird. Der vielversprechende Titel stammt vom ausführenden Orchester, dem Philharmonischen Orchester Hagen, das die Schmallenberger zum zweiten Mal in das neue Jahr geleiten wird.

Hatte das Neujahrskonzert im vergangenen Jahr unter dem Motto „Walzer, Tango, Cha-Cha-Cha“ für einen flotten, schwung- und temperamentvollen Jahresanfang gesorgt, so strebt es dieses Mal nach höheren Sphären – im übertragenen Sinn. Denn alle Musikstücke, die die Musiker und ihr Dirigent, Generalmusikdirektor Prof. Florian Ludwig, für das diesjährige Konzert ausgesucht haben, beschäftigen sich musikalisch mit der Weite des Himmels und der Unendlichkeit des Weltraums.

Das Schmallenberger Neujahrskonzert 2017 wird wieder gemeinsam von der Stadt Schmallenberg, der Stadtsparkasse Schmallenberg und der Kulturellen Vereinigung Schmallenberger Sauerland e. V. durchgeführt. Beginn ist traditionell um 19:00 Uhr. Dabei freuen sich die Organisatoren darauf, schon ab 18:00 Uhr und natürlich auch nach Konzertende im kleinen Saal der Stadthalle mit allen Gästen bei einem Gläschen Sekt und guten Gesprächen auf das Neue Jahr anstoßen zu dürfen.