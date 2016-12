83 Orte, 26.000 Menschen, eine faszinierende Landschaft und jede Menge los. Das ist Schmallenberg.

Die WOLL-Fotografen Klaus-Peter Kappest, Ralf Litera und Heidi Bücker haben alle 83 Orte in der Stadt Schmallenberg besucht und jeweils eine Ortsansicht oder ein Detail aus dem Dorf im Bild festgehalten. So zeigt sich die wahre Vielfalt und Faszination der flächenmäßig größten kreisangehörigen Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Schmallenberg ist größer als Dortmund oder Frankfurt und fast so groß wie München.