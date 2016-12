Das bunte Leben in der Familie

Das Thema „FamilienWelt“ steht noch bis Ende Dezember im Mittelpunkt des Fotowettbewerbs, den der Kreis Olpe anlässlich seines 200-jährigen Jubiläums derzeit veranstaltet.

Hobbyfotographen sind aufgerufen, Bilder einzureichen, die Familienwelten zeigen. Das kann das Leben mit Kindern genauso sein wie Unternehmungen im generationsübergreifenden Verbund. Das können Aktivitäten in der Natur oder gemütliche Stunden am heimischen Ofen sein. Gefragt sind Bilder und Motive, die das bunte und vielfältige Leben in Familien zeigen. Ob zuhause oder in Kreis Olpe unterwegs, gerade jetzt im Winter, in der Advents- und Weihnachtszeit lassen sich schöne Schnappschüsse machen.

Aus den eingesandten Fotos (Querformat) wählt eine Jury fünf Monatssieger aus. Die Gewinner erhalten je einen Kinogutschein. Darüber hinaus haben sie damit die Chance im kommenden Jahr einen der Hauptpreise von bis zu 500,-Euro zu gewinnen.

Die Fotos werden im Rahmen einer Ausstellung vor Ort in den Städten und Gemeinden präsentiert. Die besten Motive aus den Lebenswelten der Menschen hier in der Region erscheinen dann in einem Kalender für das Jahr 2018, der in Kooperation mit den heimischen Volksbanken kreisweit veröffentlicht und vertrieben wird.

Die Einzelheiten zum Wettbewerb finden Interessierte auf der Homepage des Kreises Olpe unter www.kreis-olpe.de/Fotowettbewerb. Eingabeschluss für die Familienmotive ist der 31. Dezember.