Seit dem 1. Dezember erscheint jeden Tag um 16:30 Uhr eine neue Lichtzeichnung an der Fassade des Schmallenberger Rathauses.

Geheimnisvoll gestaltet die Künstlerin Nikola Dicke im Dunklen Graffitis aus Licht, die nur wenige Stunden zu sehen sind. In rußgeschwärzte Glasplatten ritzt sie ihre Motive.

Die handgezeichneten Miniaturen werden mit Diaprojektoren auf die Wände des Rathauses in Schmallenberg gebracht. So tauchen an der Fassade Geschichten auf, Zeilen eines Leides oder Einzelbilder, schwebend zwischen Materialität und Immaterialität, Nacht und Tag, mehrdeutigen Zeichen und froher Botschaft.

Es sind kleine Ornamente, die sich zu einer Erzählung verdichten, so dass am 24. Dezember eine Adventskalender mit 24 einzelnen Zeichnungen am Rathaus leuchtet.