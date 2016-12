Insgesamt 550 Jahre Volksbank

Volksbank Bigge-Lenne ehrt langjährige Mitarbeiter

Die Würdigung langjähriger, vertrauensvoller Zusammenarbeit hat bei der Volksbank Bigge-Lenne Tradition. Zum Ende eines herausfordernden Geschäftsjahres ehrte die Genossenschaftsbank an Bigge und Lenne erneut Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebszugehörigkeit im Rahmen einer Jubilarfeier und bedankte sich bei ihnen für die gute Zusammenarbeit.

Meinolf Grobbel, Anne Knoche, Heike Kayan und Helga Kappen (alle Schmallenberg), Joachim Schüttler (Oberkirchen), Beatrix Kleinsorge (Rönkhausen), Mathias Ax (Altenhundem), Melanie Graß (Kirchhundem) und Iris Buschmann (Attendorn), sowie Stefanie Beckmann, Ute Schweitzer und Sabine Bürger (alle Bamenohl), feierten ihr 25-jähriges Dienstjubiläum bei der Volksbank Bigge-Lenne eG.

Joachim Biene, Abteilungsleiter Vertriebssteuerung, steht seit 30 Jahren, Firmenkunden-Regionaldirektor Karl Hose gar seit 40 Jahren im Dienst der Volksbank Bigge-Lenne und ihrer Vorgängerinstitute. Auch Friedhelm Brinker und Elisabeth Schmittgens absolvierten bereits ihre Ausbildung bei der Volksbank Bigge-Lenne und feierten ihr 40-Jähriges Dienstjubiläum. Friedhelm Brinker ist heute im MarktServiceCenter am Standort Bamenohl, Elisabeth Schmittgens im KundenServiceCenter in Kirchhundem tätig. Sabina Hahn und Michale Senge sind ebenfalls bereits seit 40 Jahren mit der Volksbank und ihren Kunden verbunden, konnten an der Feierstunde jedoch nicht teilnehmen.

Vorstandsmitglied Michael Griese brachte es in seiner Ansprache auf den Punkt: „Nimmt man die Dienstjahre aller heute zu ehrenden Mitarbeiter zusammen, kommt man auf die beeindruckende Zahl von 550 Jahren. Es spricht für die Beständigkeit, die einerseits die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank und damit andererseits die Volksbank Bigge-Lenne ihren Kunden entgegenbringen kann.“ Bei gutem Essen und Getränken sorgte so manch amüsante Anekdote für allgemeine Erheiterung.